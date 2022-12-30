للعام الثاني تواليا.. #النفط ينهي 2022 على ارتفاع

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وهي في طريقها لتحقيق مكاسب للعام الثاني على التوالي، بعد عام اتسم بالتقلبات نتيجة شح الإمدادات بسبب الحرب الأوكرانية وضعف الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وارتفعت أسعار الخام في مارس آذار إذ بلغ سعر خام برنت 139.13 دولار للبرميل في أعلى مستوى منذ 2008 بعدما أثار الغزو الروسي لأوكرانيا مخاوف مرتبطة بالإمدادات. وتراجعت الأسعار على نحو سريع في النصف الثاني من 2022 بفعل مخاوف من حدوث ركود عالمي.

وبحلول الساعة 0915 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 83.78 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 31 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 78.71 دولار للبرميل.

وبالنسبة للعام بأكمله يتجه برنت صوب زيادة بنسبة ثمانية بالمئة بعدما قفز 50 بالمئة في 2021. ويتجه الخام الأمريكي نحو تسجيل زيادة 4.6 بالمئة في 2022 بعد ارتفاعه 55 بالمئة في العام السابق. وتراجع الخامان في 2020 بسبب تأثر الطلب سلبا من الجائحة.

