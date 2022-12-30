إعلان قائمة #المنتخب_السعودي بـ #كأس_الخليج_25

أعلن سعد الشهري المدير الفني للمنتخب الأولمبي، قائمة الأخضر التي ستشارك في بطولة كأس الخليج "خليجي 25"، والتي ستقام في مدينة البصرة العراقية.

وجاءت القائمة كالتالي "نواف العقيدي، عبدالباسط هوساوي، محمد العبسي، مدالله العليان، محمد أبو الشامات، أحمد بامسعود، حسين الصبياني، زياد الصحفي، مشعل الصبياني، ريان حامد، قاسم لاجامي، رياض شراحيلي، فيصل الغامدي، عوض الناشري، نايف مسعود، مصعب الجوير، سعد الناصر، حسين العيسى، سميحان النابت، تركي العمار، أحمد الغامدي، رائد الغامدي، محمد مران".

ويأتي المنتخب السعودي في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات العراق وسلطنة عمان واليمن، بينما تضم المجموعة الثانية البحرين والكويت وقطر والإمارات.