مؤشر_أبوظبي يتراجع مع هبوط #أسعار_النفط

أغلق مؤشر أبوظبي على تراجع، اليوم الجمعة، بضغط من تراجع أسعار النفط على الرغم من أنه سجل أفضل أداء بين مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام.

وهبط خام برنت 15 سنتا إلى 83.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 1141 بتوقيت جرينتش مع زيادة عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين مما أضر بالنظرة المستقبلية لنمو الطلب على الخام. والنفط محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج.

وأنهى المؤشر العام على مكاسب فاقت 20 بالمئة بعد أن وصل لأعلى مستوى على الإطلاق في أوائل نوفمبر تشرين الأول.

وفي جلسة اليوم تراجع مؤشر أبوظبي 0.7 بالمئة بضغط من هبوط بنسبة 2.2 بالمئة في بنك أبوظبي الأول أكبر مصارف البلاد بينما تراجع سهم الدار العقارية 1.6 بالمئة.

لكن سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات ارتفع 2.3 بالمئة بعد أن أعلنت يوم الأربعاء عن توزيع أرباح نقدية 15 فلسا للسهم للربع الرابع.

وأغلق مؤشر دبي الرئيسي على ارتفاع 0.2 بالمئة إثر قفزة في سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 2.2 بالمئة.

كما ارتفع سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) 7.3 بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها ستتخارج من محفظتها التأمينية على المركبات والقطاع الطبي والتأمين على الحياة لصالح الشركة الإسلامية العربية للتأمين مقابل 15 مليون درهم إماراتي (4.08 مليون دولار). وهبطت أسهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين 3.5 بالمئة.