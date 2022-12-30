وفاة_بيليه.. أسبوع حدادا على الأسطورة البرازيلية وإضاءة مبان ساوباولو بصوره

أقرّت سلطات مدينة ساو باولو البرازيلية، فترة حداد وحزن تمتد أسبوعاً كاملاً، بعد وفاة أسطورة كرة القدم بيليه، على أن يتوقف العمل بها ويتذكر مواطنوها الذين يبلغ عددهم 430 ألفًا.

وتقرر أن يتنقل جثمان الراحل بين شوارع مدينة ساو باولو التي نشأ فيها، ويمرّ على بيت والدته التي لا تزال على قيد الحياة، وسنّها يتجاوز 100 عام، قبل أن يدفن بمقبرة "ميموريال نيكروبولي إيكومينيكا".

ووجه نادي سانتوس دعوة للجماهير من أجل مشاهدة بيليه قبل دفنه، وسينتقل جثمانه إلى مستشفى ألبرت أينشتاين، بمدينة ساو باولو، الأحد، فيما سيعرض النعش في منتصف الملعب، بينما تدوم فترة إلقاء النظرة الأخيرة عليه 24 ساعة.

ونشر سانتوس، بصفته النادي التاريخي للأسطورة البرازيلي، التفاصيل التي تسبق عملية الدفن، إذ سينقل جثمانه الإثنين إلى ملعب "أوربانو كالديرا"، بينما أشار نص البيان الرسمي إلى أنه المكان المثالي، حيث أبهر بيليه العالم بقدراته التهديفية العالية.

وتكريمًا له، أضيئت مبانٍ في ساوباولو في البرازيل، تحمل صوراً للأسطورة بيليه بينما أضاء اللون الذهبي ستاد ماركانا الشهير في ريو دي جانيرو.