بعد الكشف عن إقراراته الضريبية.. #ترامب: خطوة غير دستورية وإساءة استخدام للسلطة

كشفت لجنة السبل والموارد بمجلس النواب الأمريكي، عن 6 سنوات من الإقرارات الضريبية الفيدرالية للرئيس السابق دونالد ترامب، بعد فترة طويلة من السرية.

وقبل بضعة أسابيع فقط، حصلت اللجنة التي يديرها الديمقراطيون على العائدات، التي تمتد من عام 2015 إلى عام 2020، وذلك بعد معركة قانونية مطولة.

وصوتت اللجنة، الأسبوع الماضي، على الإفراج عن الإقرارات الضريبية، لكن تم تأجيل نشرها علانية لتنقيح المعلومات الشخصية الحساسة، مثل أرقام الضمان الاجتماعي.

من جهتها، نشرت اللجنة المشتركة غير الحزبية المعنية بالضرائب، تحليلًا أظهر أن ترامب دفع ما مجموعه 1.1 مليون دولار من ضرائب الدخل الفيدرالية في 2018 و2019، في تناقض صارخ مع 750 دولارًا دفعها في 2017، وصفر في 2020.

وحاول ترامب وفريقه القانوني إبقاء عائداته سرية، بحجة أن الكونجرس لم يمارس سلطاته التشريعية مطلقًا للمطالبة بالإقرارات الضريبية للرئيس، والتي قال ترامب إنها قد تكون لها تداعيات بعيدة المدى.

وقال ترامب، غي مقطع فيديو ردًا على قرار الإفراج عن إقراراته الضريبية: "هذه الخطوة إساءة استخدام شنيعة للسلطة، وغير دستورية تمامًا"،

وتابع: "لا يوجد غرض تشريعي مشروع لعملهم، إذا نظرت إلى ما فعلوه، فهذا أمر محزن للغاية بالنسبة لبلدنا... إنها ليست سوى مطاردة سياسية مشوشة أخرى".