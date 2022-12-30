على خطى #نظام_الملالي.. #اليمن: #ميلشيا_الحوثي تشن حملة اعتقالات بحق صحفيين ونشطاء

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الارياني، إن حملة الاعتقالات المتواصلة التي نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران خلال الأيام الماضية بمناطق سيطرتها، وطالت إعلاميين وصحفيين ونشطاء، يعكس حالة الرعب التي تعيشها قيادات تلك المليشيا، وإدراكها تنامي حالة الاحتقان الشعبي، ونضوج أسباب الانتفاضة القادمة لاقتلاعها من جذورها.

وأضاف معمر الإرياني، أن هذه الحملة المسعورة ضد الأصوات التي ارتفعت بفضح جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي وعبثها وفسادها الذي يزكم الأنوف، تذكر بممارسات نظام الملالي من أعمال قمع وتنكيل بحق المحتجين من شباب وفتيات وأطفال إيران، والتي فشلت في إخماد انتفاضتهم واشعلت الغضب الشعبي في كل المحافظات الإيرانية.

واستغرب الإرياني حالة الصمت الدولي إزاء جرائم الاختطاف والاخفاء القسري بحق صحفيين وإعلاميين ونشطاء، مطالباً بموقف واضح يرقى لحجم الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، وملاحقة ومحاسبة المسئولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا.