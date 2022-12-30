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الأخبار المحلية

الطالبة إسراء الوصيبعي الثانية عالمياً في مسابقة الخوارزمي للرياضيات بكوريا الجنوبية

30 ديسمبر 2022 · < 1 minute

حقَّقت الطالبة إسراء بنت عبدالله الوصيبعي من تعليم الأحساء المركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة الخوارزمي الصغير للرياضيات (الحساب الذهني السريع) للعام 2022م، والمقامة في كوريا الجنوبية.
وأوضح مدير إدارة تعليم محافظة الأحساء حمد العيسى، أن تحقيق الطالبة إسراء الوصيبعي هذا المركز يعكس مدى الاهتمام والرعاية والدعم الذي توليه القيادة الرشيدة بالتعليم وتذليل العقبات لأبناء وبنات الوطن لتحقيق التقدم، والمكانة العلمية المميزة عالمياً.