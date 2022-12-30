الطالبة إسراء الوصيبعي الثانية عالمياً في مسابقة الخوارزمي للرياضيات بكوريا الجنوبية

حقَّقت الطالبة إسراء بنت عبدالله الوصيبعي من تعليم الأحساء المركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة الخوارزمي الصغير للرياضيات (الحساب الذهني السريع) للعام 2022م، والمقامة في كوريا الجنوبية.

وأوضح مدير إدارة تعليم محافظة الأحساء حمد العيسى، أن تحقيق الطالبة إسراء الوصيبعي هذا المركز يعكس مدى الاهتمام والرعاية والدعم الذي توليه القيادة الرشيدة بالتعليم وتذليل العقبات لأبناء وبنات الوطن لتحقيق التقدم، والمكانة العلمية المميزة عالمياً.