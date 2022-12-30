أمطار غزيرة على #الباحة و #الإحساء

شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ اليوم هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى غزيرةٍ مصحوبةٍ بزخات من البرد مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق وبني حسن والقرى والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها، وطريق الملك فهد (عقبة الباحة) الرابطة بين الباحة والقطاع التهامي، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

كما هطلت مساء اليوم، أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، على مدن وقرى ومراكز وهجر محافظة الأحساء، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.