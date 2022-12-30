أسباب غياب #كريستيانو_رونالدو عن أول مباراتين مع #النصر #عاجل

أفادت تقارير صحفية بإتمام نادي النصر صفقة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وفي حالة انضمام رونالدو إلى النصر فإنه يواجه خطر الغياب عن مباريات الفريق في أول لقائين وذلك بسبب تعرضه لعقوبة أثناء وجوده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.

وكانت لجنة الانضباط المستقلة لكرة القدم، قد قامت بإيقاف اللاعب لمدة مباراتين بسبب صفعه لهاتف من يد أحد مشجعي إيفرتون الأطفال في شهر أبريل الماضي.

وبالتالي فإن أول مباراة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر سوف تكون ضد نادي الاتفاق.

وقالت قناة "العربية"، إن نادي النصر أنهى رسمياً صفقة رونالدو لينضم للفريق لمدة موسمين.