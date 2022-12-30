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أخبار الرياضة

#النصر يعلن رسميًا التعاقد مع #كريستيانو_رونالدو #عاجل

31 ديسمبر 2022 · < 1 minute

وقع رئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي آل معمر، قبل قليل، عقدا مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو.