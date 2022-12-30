بعد توقيع #رونالدو لـ #النصر .. #مسلي_آل_معمر: سنمضي قدما لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية #كريستيانو_نصراوي

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، عن سعادته بإتمام صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى "العالمي".

وقال مسلي آل معمر، في تصريحات عقب توقيع رونالدو رسمياً لنادي النصر، إن هذه الصفقة أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد، هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم، وبوجوده في النصر سنمضي قدما لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية، وللأجيال القادمة.

وكشف نادي النصر رسميا عن تفاصيل صفقة انضمام رونالدو إلى النادي السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.