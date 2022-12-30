لاعب النصر السابق يرحب بـ #رونالدو : العظماء فقط من يرتدون الرقم 7 مع #النصر #كريستيانو_نصراوي

رحب البرازيلي إلتون خوسيه، لاعب نادي النصر السابق، بانضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى العالمي.

وقال خوسيه، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “العظماء فقط من يرتدون الرقم 7 مع النصر.. تلوموني في حب السعودية العظمى”.

ووقع رئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي آل معمر، عقدا مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو.

وقال مسلي آل معمر، في تصريحات عقب توقيع رونالدو رسمياً لنادي النصر، إن هذه الصفقة أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد، هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم، وبوجوده في النصر سنمضي قدما لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية، وللأجيال القادمة.