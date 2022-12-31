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الأخبار المحلية

#القيادة تعزي رئيس وزراء #الهند في وفاة والدته

متابعات الوئام
31 ديسمبر 2022 · < 1 minute
خادم الحرمين وولي العهد
خادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لدولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي في وفاة والدته.

وقال الملك المفدى: " بلغنا نبأ وفاة والدتكم ، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة عن أحر التعازي ، وأصدق المواساة ، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه ".

 

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لدولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي في وفاة والدته.

وقال سمو ولي العهد : " تلقينا نبأ وفاة والدتكم ، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة عن بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، متمنين ألا تروا أي سوء " .