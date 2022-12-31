أسعار_الذهب في #السعودية اليوم السبت

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات السبت 31 ديسمبر 2022، مع ارتفاع الأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم السبت 31 ديسمبر 2022 في السعودية ليصل إلى مستوى 220.63 ريال (58.7 دولار)، مقابل 219.64 ريال (58.42 دولار)، في ختام تعاملات أمس الجمعة بحسب منصة جولد برايس توداي.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية خلال مستهل تداولات اليوم نحو 165.48 ريال (44.02 دولار)، مقابل 164.73 ريال (43.08 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

سعر الذهب عيار 21 في المملكة

وبلغ سعر الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 21 نحو 193.06 ريال (51.36 دولار)، مقابل 192.19 ريال (51.12 دولار) خلال تعاملات أمس.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 1544 ريالا (410.89 دولار).

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 1544 ريالا (410.89 دولار).