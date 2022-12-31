وثائق #التأمين على #السيارات تغطي #الكوارث_الطبيعية في هذه الحالة #عاجل

قال موفق الحبيشي المتخصص في تأمين السيارات، إن 90% من وثائق التأمين تغطي الكوارث الطبيعية، والتي من بينها السيول والفيضانات والغرق.

وأضاف "الحبشي"، أنه يشترط في ذلك أن يكون التأمين شاملًا.

وأكد أنه في حال عدم حصول المستفيد على مستحقاته الكاملة من شركة التأمين، فيمكن اللجوء إلى المديرية العامة للمرور، ويتم تشكيل لجنة لفحص الشكوى.

وكشف في لقاء مع برنامج" من السعودية " على قناة "السعودية" عن أنه يمكن مطالبة شركة التأمين بـ60% من قيمة التأمين، على سبيل المثال إذا كانت قيمة السيارة التأمينية 100 ألف ريال، فيمكن إصلاح السيارة بقيمة 60 ألف ريال.