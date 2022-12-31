أرامكو_الطبي يعلن عن توفر #وظائف_شاغرة

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يعلن عن 67 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية وطبية شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى من الجنسين في الظهران والأحساء ورأس تنورة.

وذلك للوظائف التالية:

أخصائي مالية.

مساعد المحاسب.

مهندس معماري.

مساعد مشتريات.

محلل الموارد البشرية مساعد.

كبير محللي الخدمات المالية للمرضى.

أخصائي الأعمال, تخطيط.

محلل الموارد البشرية مساعد, اكتساب مواهب.

كبير أخصائيين وظائف تكنولوجيا معلومات.

طبيب أسنان.

مساعد طبيب الأسنان مشارك.

فني مساعد طب أسنان.

جراح عظام.

تقني تصوير.

مسعف تخصص حالات طوارئ.

استشاري طب طوارئ.

طبيب عام.

أخصائي روماتيزم أطفال.

جراح مسالك بولية.

جراح أوعية دموية.

جراح صدر.

مستشار صحة عقلية متقدم.

ممرضة سريرية, الرعاية الجراحية.

كبير مستشارين صحة عقلية.

مستشار مساعد صحة عقلية.

طبيب جرعات.

أخصائي تخدير.

طبيب أشعة.

أخصائي تمثيل غذائي, وراثة للأطفال.

كبير الأطباء الاستشاريين, الأورام.

أخصائي علم أمراض.

ممرض/ة.

طبيب تخدير عام.

جراح التجميل.

جراحة عظام عامة.

قياس جرعات.

طبيب عام، ديماتولوجيا.

طبيب التخدير.

أخصائي تخدير.

أخصائي ممارسة أسرة.

طبيب الرعاية الأولية.

أخصائي تشخيص عصبي كهربائي.

كبير أخصائيي أمراض النطق واللغة.

أخصائي الأشعة.

طبيب عيون.

أخصائي العلاج الوظيفي.

كبير فنيي تخطيط القلب.

معالج إشعاعي.

ممارس الصحة المهنية.

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