أول أهداف #رونالدو.. زيادة كبيرة في متابعي حسابات #النصر على «السوشيال ميديا» #كريستيانو_نصراوي #عاجل

تضاعف عدد المتابعين لحساب نادي النصر السعودي على «إنستغرام» أكثر من 4 مرات، ليرتفع من 800 ألف متابع إلى ما يزيد على 3.6 مليون، بعد ساعات فقط من توقيع نجم الكرة العالمية كريستيانو رونالدو مع النادي.

وارتفع عدد متابعي حساب «النصر» على «فيسبوك» من 132 ألف متابع إلى أكثر من 655 ألف متابع.

فيما وصل عدد متابعي النادي على «تويتر» إلى أكثر من 3.5 مليون متابع.

وبعد إعلان انضمامه رسمياً إلى النصر، كتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على حسابه الرسمي في «إنستغرام» «متشوق لدوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدا، وأنا متحمس للانضمام لزملائي في الفريق، لنعمل معاً على تحقيق المزيد من النجاحات».

وحصد هذا المنشور 10 ملايين إعجاب من كل دول العالم تقريباً.

وتابع «رونالدو» حساب نادي النصر في «إنستغرام» بالعربية والإنجليزية.