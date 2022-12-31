رابطة_العالم_الإسلامي: حظر عمل المرأة الأفغانية مرفوض شرعاً ويُسيء للإسلام

وصف الدكتور محمد العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، حظر عمل المرأة الأفغانية في المنظمات غير الحكومية بأنه «مرفوض شرعاً» و«يسئ للإسلام».

وقال «العيسى» على حسابه الرسمي في «تويتر»، اليوم: «نتابعُ في رابطة العالم الإسلامي بقلقٍ كبيرٍ تداعيات الحظر الذي فرضَته (طالبان) على النساء العاملات في المنظمات غير الحكومية».

وأضاف: «نُعرِبُ عن أسفنا لهذا الإجراء المرفوض شرعاً، وهو إذ يُسيءُ للشعب الأفغاني، فإنه بحيثياته المقرؤة يُسيءُ لسمعة الإسلام عند من لا يعلم حقيقة ديننا الحنيف».