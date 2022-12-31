هل تشهد المملكة درجات حرارة ما دون الصفر في #الشتاء الحالي؟.. متحدث #الأرصاد يجيب (فيديو) #عاجل

قال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن أجواء المملكة لم تدخل الموجات الباردة التي تصل درجات الحرارة فيها إلى ما دون الصفر حتى الآن.

وأضاف «القحطاني» في تصريحات لقناة «الإخبارية»: «ما زلنا نسجل درجات حرارة من 2 إلى 3 درجات بالنسبة للصغرى، والمناطق الشمالية في المملكة هي الأكثر انخفاضاً، خاصة القريات والحدود الشمالية ومرتفعات تبوك».

وعما إذا كان المملكة ستسجل درجات حرارة متدنية غير مسبوقة خلال فصل الشتاء الحالي، بَين متحدث «الأرصاد» إنه «يتم تسجيل انخفاض في درجات الحرارة، لكن مدى تسجيل درجات دنيا غير مسبوقة من عدمه لم يحدد بعد، ويتم رصده من خلال تقارير المتابعة اليومية».