«مصاب بين كل 1000 مولود».. الأمراض الوراثية في السعودية تزيد عن العالم بـ5 أضعاف (فيديو)

كشف المشرف على البرنامج الوطني لفحص الأمراض الوراثية عند المواليد، الدكتور ضياء عرفة، أن نسبة الأمراض الوراثية في المملكة تزيد عن دول العالم بـ 4 أو 5 أضعاف.

وقال «عرفة» في تصريحات لقناة «الإخبارية»، إنه منذ تأسيس البرنامج الوطني لفحص المواليد لمنع الإعاقة في 2005، هناك إحصائيات دورية لمعرفة نسبة حدوث الأمراض الوراثية في المجتمع.

وأضاف: نسبة إصابة الأطفال بالأمراض الوراثية في السعودية تصل إلى طفل واحد مصاب من بين كل 1000 مولود، وهي نسبة كبيرة للغاية، وتمثل 4 أو 5 أضعاف النسبة في دول العالم، فمثلاً في اليابان هناط طفل واحد مصاب بمرض وراثي بين كل 8000 مولود، وفي الولايات المتحدة الأمريكية طفل لكل 4000 مولود».

وشدد المشرف على البرنامج الوطني لفحص الأمراض الوراثية عند المواليد على أن زواج الأقارب في المملكة هي من أهم أسباب انتشار الأمراض الوراثية، لافتاً إلى أن مكة المكرمة الأعلى في نسب الإصابة.

فيديو | المشرف على البرنامج الوطني لفحص الأمراض الوراثية عند المواليد د. ضياء عرفة: الأمراض الوراثية في المملكة هي الأعلى عالميا بـ5 أضعاف ..في كل ألف مولود هنالك مصاب#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/i5RTdjW6c8 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 31, 2022