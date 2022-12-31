مانشستر_يونايتد يعود للمربع الذهبي في البريميرليج بالفوز على وولفرهامبتون

استطاع مانشستر يونايتد خطف فوز ثمين من ولفرهامبتون بهدف نظيف في مباراة الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" المقامة على ملعب ولفرهامبتون "مولينيو".

شهد شوط اللقاء الأول إهدار الطرفين العديد من الفرص، ولكن بدى منذ نهاية الشوط الندم على إيريك تين هاج مدرب اليونايتد الذي قام باستبعاد راشفورد لغرض تأديبي وأقحم جاراناتشو بديلًا له، ليجعل راشفورد يقوم بعمليات الإحماء لخوض الشوط الثاني. بعدما فشل اليونايتد من تخطي دفاعات الذئاب والتسجيل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع إنطلاق الشوط الثاني، ظهر الطرفين بشكل أقوى في الجانب الهجومي، فرأينا تهديد من ركلة حرة مباشرة لولفرهامبتون في الدقيقة 58 حيث استطاع أن يتصدى لها ببراعة دي خيا ليحافظ على شباك الشياطين الحمر. فيما حاول اليونايتد الوصول عن طريق ارسال العرضيات وضرب الدفاع بتمريرات طولية ولكن دون تسجيل.

ولكن مع الدقيقة 76 كسر اليونايتد الصيام التهديفي ليسجل راشفورد الهدف الأول لليونايتد بعد ثنائية مع برونو وتمريرات سريعة بين اللاعبين ليمر راشي من المدافعين ويسدد هدف ولا أروع يضع الشياطين الحمر في المقدمة. ولم يكتفي راشفورد بهذا القدر فمع الدقيقة 84 سجل الهدف الثاني ولكن إلغي لوجود لمسة يد.

زاد التوتر في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل ضائع، فحاول ولفرهامبتون تعديل النتيجة ولكن اصطدم بدفاع اليونايتد وتصديات دي خيا التي حافظت على نظافة شباك الشياطين الحمر حتى اللحظة الأخيرة، لينتهي اللقاء بفوز ثمين وضع اليونايتد في المركز الرابع بـ32 نقطة فيما ظل ولفرهامبتون في المركز الـ18 ومعه 13 نقطة.