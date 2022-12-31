الأرصاد: #أمطار_رعدية و #سيول على معظم مناطق المملكة بداية من الغد وحتى الجمعة #عاجل

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من غد الأحد حتى الجمعة المقبل.

وأوضح المركز أنه يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وتؤدي إلى جريان السيول، من يوم غد الأحد إلى الأربعاء المقبل، على كل من: مكة المكرمة والباحة والمدينة المنورة والقصيم والحدود الشمالية والشرقية والجوف وحائل وتبوك والرياض.

ويصاحب هذه الأمطار تساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، وتدني للرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية.

وتوقع «الأرصاد» أيضاً هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها وقد تصل إلى غزيرة، من غد الأحد إلى الأربعاء المقبل، على كل من: الرياض والشرقية وعسير وجازان ونجران.

كما توقع تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك، وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، يومي الثلاثاء والأربعاء.

أما يومي الخميس والجمعة المقبلين، فيستمر تأثير أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة، على كل من: القصيم والرياض ومكة المكرمة والشرقية.