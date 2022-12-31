برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام #إسبانيول في الليجا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة المباراة التى جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد نظيره فريق إسبانيول، والتى أقيمت ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2022-2023.

شهد شوط اللقاء الأول تقدم البارسا على مضيفه فريق إسبانيول بهدف نظيف دون رد، ولكن كان لإسبانيول رأى آخر في شوط اللقاء الثاني.

في الدقيقة 7 من زمن اللقاء نجح ماركوس ألونسو، في خطف هدف مبكر لصالح برشلونة، بعد ركلة ركنية أولى لبرشلونة على يمين مرمى إسبانيول، نفذها رافينيا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أندرياس كريستنسن برأسية هيأت الكرة لزميله ماركوس ألونسو الذي تابعها برأسية وضعت الكرة داخل الشباك.

وشهد شوط اللقاء الأول محاولات من لاعبي إسبانيول لإعادة ترتيب الصفوف بشكل سريع داخل أرضية الملعب بعد صدمة الهدف الأول المبكر لصالح برشلونة.

وفي شوط اللقاء الثاني شهد كرات متبادلة بين لاعبي الفريقين في وسط الملعب دون خطورة على كلا المرميين.

وعلى الرغم من الهدوء التام في نسق المباراة مع تراجع حدة الخطورة على المرميين، رغم الاستحواذ النسبي الذي فرضه برشلونة ولكن في الدقيقة 71 حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لصالح إسبانيول بعد عرقلة لخوسيلو ماتو داخل منطقة الجزاء من المدافع ماركوس ألونسو.

لينجح إسبانيول في خطف هدف التعادل في الدقيقة 73 من علامة الجزاء والذي سجلها خوسيلو ماتو، الذي سدد تسديدة خادعة في منتصف المرمى لم يتوقعها الحارس مارك تير شتيجن بشكل صحيح.

وتتوالي المصاعب على برشلونة بعد أن أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه جوردي ألبا لاعب البارسا بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة نتيجة إعتراض بشكل غير لائق على حكم المباراة.

وشهدت الدقيقة 80 بطاقة حمراء من نصيب لاعب إسبانيول فينيسيوس سوزا.

وفي الدقيقة 87 شهدت ركلة ركنية لبرشلونة على يسار مرمى إسبانيول، نفذها عثمان ديمبيلي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها أندرياس كريستنسن برأسية قوية تصدى لها الحارس ألفارو فيرنانديز ببراعة وأنقذ مرماه.

ورغم استئناف برشلونة اللقاء ب10 لاعبين، شهدت الدقائق الأخيرة ضغط هجومي من لاعبي البارسا على دفاعات إسبانيول بحثا عن هدف الفوز، ولكن دون جدوي.

وتنتهي أحداث اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة هدف لمثله، ويرفع البارسا رصيده إلى 38 نقطة، فيما رفع إسبانيول نقاطه إلى 12 نقطة.