استشارية تحذر: #الولادة_القيصرية تصيب المولود بهذا المرض الخطير (فيديو) #عاجل

حذرت الدكتورة نجوى الصاوي، استشارية الحساسية والمناعة، من أن الولادة القيصرية غير الضرورية تتسبب في إصابة الطفل المولود بمرض خطير.

وقالت استشارية الحساسية والمناعة في تصريحات لقناة «الإخبارية»، اليوم: «بعض الأمهات تفضل الخضوع للولادة القصيرية لتجنب آلام الولادة الطبيعية، أو الولادة في يوم معين، لكن الدراسات أثبتت أن هذا النوع من الولادة قد يتسبب لاحقاً في إصابة المولود بالربو».

وأضافت: «من الأسباب الأخرى التي تؤدي لإصابة الأطفال بأمراض الحساسية بصفة عامة والربو خاصة، الأطعمة السريعة والمواد المصنعة في المطاعم والمليئة بالمواد الحافظة»، مشددة على ضرورة التغذية الصحية السليمة للأطفال، وإبعادهم عن الأدخنة.