أرسنال يعزز صدارته لجدول #الدوري_الإنجليزي برباعية أمام #برايتون

أنهى فريق أرسنال عام 2022، متصدرًا لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب الفوز على برايتون بأربعة أهداف لهدفين في الجولة 18 من البريميرليج.

وارتفع رصيد أرسنال عند 43 نقطة متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق 7 نقاط.

وتوقف رصيد برايتون عند 24 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

أحداث الشوط الأول

أنهى فريق أرسنال الشوط الأول من مباراته أمام برايتون بالتقدم بهدفين دون رد في المباراة المقامة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدفي أرسنال في الشوط الأول، بوكايو ساكا في الدقيقة الثانية ومارتن أوديجارد في الدقيقة 39.

أرسنال تقدم بهدف مبكر بعد دقيقتين، عقب تسديدة من جابرييل مارتينيللي من يسار منطقة الجزاء ارتطمت بالدفاع ووصلت إلى بوكايو ساكا المتمركز على حدود منطقة الجزاء جهة اليمين فسدد الأخير كرة سكنت يسار المرمى.

تسديدة من أوليكساندر زينشينكو لاعب فريق أرسنال من داخل منطقة الــ 6 ياردات أبعدها الحارس روبيرت سانشيز من يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

في الدقيقة 13 تسديدة من لياندرو تروسارد لاعب فريق برايتون من يمين منطقة الجزاء أبعدها الحارس أرون رامسديل من أسفل يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

في الدقيقة 24 تسديدة من توماس بارتي لاعب فريق أرسنال من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالدفاع ومرت أعلى العارضة إلى ركنية من جهة اليسار.

في الدقيقة 27 تسديدة قوية من لياندرو تروسارد لاعب فريق برايتون من يمين منطقة الجزاء أبعدها الحارس أرون رامسديل إلى ركنية من جهة اليمين.

الهدف الثاني لصالح أرسنال في الدقيقة 39 بعد ركلة ركنية لصالح فريق أرسنال من جهة اليمين نفذها بوكايو ساكا عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع برايتون فوصلت إلى مارتن أوديجارد فسد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى.

أحداث الشوط الثاني

أرسنال استهل الشوط الثاني بتسجيل الهدف الثالث بعد كرة عرضية من جابرييل مارتنيللي من جهة اليسار أبعدها الحارس روبرت سانشيز بشكل خاطيء فتابعها إدوارد نيكيتاه بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت المرمى.

بطاقة صفراء من نصيب سولي مارش لاعب فريق برايتون بعد تدخل قوي على أوليكساندر زينشينكو.

وقلص برايتون الفارق في الدقيقة 65 بعد تمريرة بينية من باسكال جروس إلى كاورو ميتوما وضعته في إنفراد تام بالمرمى فسدد الأخير كرة من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

وسجل مارتينيللي الهدف الرابع لصالح أرسنال في الدقيقة 71 بعد انطلاقة رائعة من جابرييل مارتينيللي من جهة اليسار انهاها بتسديدة بوجه القدم من داخل منطقة الجزاء مرت من بين أقدام الحارس روبرت سانشيز.

وفي الدقيقة 77 سجل برايتون الهدف الثاني بعد خطأ قاتل من ويليام ساليبا لاعب فريق أرسنال في إبعاد الكرة فاستخلصا إيفان فيرجسون ثم سدد كرة أرضية سكنت منتصف المرمى.