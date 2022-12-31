ُ#الأرصاد في تنبيه على #الرياض: ضباب حتى صباح الأحد #عاجل

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها متقدما بشأن الأحوال الجوية في العاصمة الرياض.

وأكد في تغريدة عبر حسابة على "تويتر"، استمرار تكوّن الضباب حتى صباح الأحد.

وتضمن التنبيه مدن: (البجادية - الحريق - الخرج - الدرعية - الدلم - الزلفي - العاصمة الرياض - الغاط - المجمعة - المزاحمية - ثادق - حريملاء - حوطة بني تميم - رماح - شقراء - ضرما - مرات).

ويبدأ الإنذار من الساعة الـ 11 من مساء اليوم السبت وينتهي في الساعة التاسعة من صباح يوم غدٍ الأحد.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن الضباب يصحبه تأثيرات منها تدني في مدى الرؤية.