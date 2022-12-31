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الأخبار المحلية

#المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مصر #عاجل

1 يناير 2023 · < 1 minute

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة للهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربيّة، والذي تسبب في وفاة وجرح عددٍ من العناصر الأمنية.
وعبّرت الوزارة عن وقوف المملكة وتضامنها مع الشقيقة مصر قيادةً وحكومة وشعباً في هذا المصاب، مقدمةً خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، ولمصر وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار.