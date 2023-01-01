“#الجوازات”: إسقاط إقامة العمالة بعد 6 أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة #عاجل

كشفت المديرية العامة للجوازات عن المدة المتاحة لإسقاط إقامة العمالة المنزلية بخرج ولم يعد.

وأوضحت "الجوازات" في ردها على استفسار أحد المتابعين على موقع "تويتر"، أن إقامة العمالة تسقط آلياً بخرج ولم يعد، بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة أو بالتواصل من خلال خدمة "تواصل" عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد ٣٠ يومًا من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.

وكانت مواطنة أرسلت إلى حساب المديرية العامة للجوازات الرسمي، تقول "عندي خادمة مسافرة مسوية لها خروج وعودة وباقي لها 7 أيام عن تاريخ العودة، وإقامتها باقي لها 6 شهور وتنتهي إذا ما رجعت هل إقامتها تنتهي تلقائي؟".