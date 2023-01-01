مصر.. البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوة أمنية في مدينة الإسماعيلية

دان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين في مدينة الإسماعيلية بمصر، معربًا عن استنكاره لهذه الأعمال الإجرامية الخسيسة، ورفضه لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم، تضامن البرلمان العربي الكامل مع مصر ودعمه ومساندته لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، ومواصلة مسيرتها التنموية بما يلبي تطلعات الشعب المصري في الأمان والرخاء والازدهار.

كما أعرب، عن خالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء ولقيادة وحكومة وشعب مصر، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.