طريف تسجل أدنى درجة حرارة في #المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الأحد ، درجات الحرارة في المملكة.

أدنى درجة حرارة في المملكة

وأوضح المركز عبر انفوجرافيك على تويتر أن مدينة طريف سجلت أدنى درجة حرارة عند 4 مئوية وعرعر عند 5 درجات مئوية، والقريات عند 6 درجات مئوية، وأبها وتبوك عند 7 درجات مئوية والطائف عند 8 درجات مئوية.

وأشار المركز إلى أن مدن حائل والرياض وحفر الباطن والمجمعة والدوادمي ونجران وسكاكا عند 9 درجات مئوية.

وتوقع المركز أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

سماء غائمة

كما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية, في حين تتأثر الرؤية الافقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق.

تساقط الثلوج

ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( علقان - الظهر- جبل اللوز).

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: