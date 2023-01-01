لهذا السبب.. ” #جوجل” تدفع 9.5 مليون دولار وتغير من سياساتها

وافقت شركة "جوجل" الأمريكية على سداد 9.5 مليون دولار، لتسوية دعوى رفعها المدعي العام في ‏واشنطن كارل راسين، الذي اتهمها في وقت سابق من العام الماضي، بخداع المستخدمين وانتهاك ‏خصوصيتهم.‏

تتبع مواقع

وجاء في الشكوى التي قدمتها راسين، أن شركة "جوجل" تطلب بشكل متكرر من مستخدميها تفعيل تتبع الموقع في تطبيقات معينة، بحجة أن بعض الميزات لن تعمل بشكل صحيح لديهم.

الأنماط المظلمة

وقال راسين إنه وفريقه اكتشفوا أن بيانات الموقع لم تكن ضرورية حتى للتطبيقات المعنية، مؤكدا أن "جوجل" جعلت "من المستحيل على المستخدمين إلغاء الاشتراك في تتبع مواقعهم، كما اتهم الشركة باستخدام "الأنماط المظلمة"، وهي اختيارات تتعلق بالتصميم، تهدف إلى خداع المستخدمين للقيام بأعمال لا تفيدهم.

وسيتعين على "جوجل" سداد مبلغ 9.5 مليون دولار لتسوية الدعوى القضائية، التي رفعها كارل راسين، كما وافقت أيضا على تغيير بعض ممارساتها، فيما يتعلق بشكل أساسي بكيفية إبلاغ المستخدمين بجمع بيانات الموقع الخاصة بهم، وتخزينها واستخدامها.