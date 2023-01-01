أوكرانيا تستقبل العام الجديد بقصف منطقة تابعة لـ”#روسيا”.. وسقوط قتلى وجرحى

في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بالعام الميلادي الجديد، استمرت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حتى مع الساعات الأولى من اليوم.

وأعلنت سلطات مقاطعة لوغانسك الموالية لروسيا مقتل 6 أشخاص على الأقل جراء قصف أوكراني استهدف مستشفى بمدينة بيرفومايسك بالمقاطعة.

ورجحت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الضحايا مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات إزالة الأنقاض.

من جانبه أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بإصابة 15 مدنيا في مدينة ماكيفكا إثر قصف أوكراني على مقاطعة دونيتسك، كما تحدث عن قصف أوكراني مماثل طال أحياء مختلفة من مدينة دونيتسك مركز المقاطعة.