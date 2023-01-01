سلطنة #عُمان تُصادق على ميزانية 2023 بعجز متوقع 3.3 مليار دولار

اعتمدت سلطنة عمان الميزانية المالية لعام 2023، إذ صادق السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، على ميزانية عام 2023 بعجز متوقع قدره 1.3 مليار ريال عماني (3.38 مليار دولار).

وتبلغ الإيرادات المعتمدة في ميزانية 2023 نحو 10.05 مليار ريال عماني (26.14 مليار دولار)، فيما يبلغ الإنفاق المتوقع 11.35 مليار ريال (29.5 مليار دولار).

وبحسب رويترز، فإن النتائج الأولية لتشير إلى تحقيق فائض يبلغ 1.146 مليار ريال (2.98 مليار دولار) في ميزانية 2022.

وكان الرقم القياسي لأسعار المنتجين في سلطنة عمان قد ارتفع خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 36.6 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وفق ما أشارت إليه بيانات المسح الربع سنوي للأرقام القياسية لأسعار المنتجين الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في نوفمبر.