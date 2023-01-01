تويتر في المحاكم لتخلفها عن سداد إيجار مكاتبها ورحلتي طيران

تواجه شركة «تويتر» مجموعة من الدعاوى القضائية لتخلفها عن سداد إيجار مكاتبها الرئيسية والفرعية، إلى جانب تكلفة إيجار رحلتي طيران.

ورفعت شركة «Columbia Reit»، المالكة للمساحة المكتبية المؤجرة لشركة «تويتر» في مدينة سان فرانسسكو، دعوى قضائية ضد الأخيرة لتخلفها عن سداد إيجار المكتب بأكثر من 135 ألف دولار.

الدعوى القضائية تم رفعها في منتصف الشهر الماضي، وعلى الرغم من إمهال الشركة المالكة لـ«تويتر» 5 أيام لدفع المبلغ، لم تسدده وتجاهلت الأمر تماماً.

كما تواجه «تويتر» تخلفا عن سداد إيجار مكاتب رئيسية وإقليمية أخرى، فضلاً عن أموال مستحقة لم تدفعها لتأجيرها رحلتي طيران.

واستحوذ الملياردير إيلون ماسك على موقع «تويتر» مقابل 44 مليار دولار.

واستقال المئات من موظفي «تويتر» في نوفمبر الماضي، من بينهم مهندسون مسؤولون عن إصلاح الأخطاء ومنع انقطاع الخدمة.