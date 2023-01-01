العراق.. 150 إصابة خلال الاحتفال بـ #ليلة_رأس_السنة في #بغداد

سجّلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، 150 إصابة نتيجة الألعاب النارية والرمي العشوائي خلال الاحتفال بليلة رأس السنة في بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم، عن المتحدث باسم الوزارة سيف البدر قوله: إن عدد الإصابات الأولية في بغداد نتيجة الألعاب النارية والرمي العشوائي، بلغت 150 إصابة، منها ما لا يقل عن 20 إصابة بالعيون، مؤكداً"عدم وجود وفيات.

وأشار إلى أن الكثير من المصابين لا يراجعون في الساعات الأولى، لذلك فإن الوزارة ستعطي، اليوم، إحصائيات كاملة عن إعداد الإصابات في المحافظات نتيجة الرمي العشوائي والألعاب النارية.

وألقى الأمن العراقي القبض على 15 شخصاً أطلقوا العيارات النارية ليلة رأس السنة في محافظة ميسان 400/ كم جنوب شرقي بغداد.