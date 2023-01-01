تشنجات وموت وجرائم بشعة.. #مكافحة_المخدرات تحذر من تأثيرات قاتلة لـ #الشبو #عاجل

حذرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من 5 تأثيرات وأضرار قاتلة لمادة «الإمفيتامين» أو «الشبو»، واصفة هذه المادة بأنها «المخدر القاتل».

وأوضحت «مكافحة المخدرات» في تغريدة تحذيرية عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، اليوم، إن مادة «الإمفيتامين» أو «الشبو» تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم ومن ثم التشجنات والموت، والهياج والسلوك العنيف وفقدان الارتباط بالواقع والانفصال عنه، وبالتالي ارتكاب جرائم بشعة.

وتتضمن التأثيرات أيضاً: سرعة في دقات القلب وارتفاع ضغط الدم، والقلق والارتباك والأرق، وتلف في الأوعية الصغيرة داخل الدماغ والسكتة القلبية.