الأرصاد: #أمطار_غزيرة على معظم مناطق المملكة الليلة.. وجليد وضباب صباحاً #عاجل

كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، أيمن سالم غلام، حالة الطقس المتوقعة على المملكة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال «غلام» على «تويتر»: «أسفرت مناقشاتي مع الزملاء في الإدارة العامة للطقس والمناخ عن توقع بإذن الله تعالى هطول أمطار غزيرة على جدة وثول ورابغ والكامل والعاصمة المقدسة والطائف والهدا والشفا والشعيبة والليث، والأجزاء المحيطة بهذه المحافظات، من مساء اليوم.

وأضاف: «تمتد هذه الأمطار الغزيرة على منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها بما في ذلك السواحل، ثم تمتد شرقا الى مناطق الرياض وحائل والقصيم والشرقية والشمالية الشرقية والشمالية بمافي ذلك منطقة الجوف والحدود الشمالية».

كما توقع تساقط الجليد الكثيف على المناطق الشمالية للمملكة، وتكون الضباب الكثيف في ساعات الصباح الأولى.

ووجه المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، تنبيهاً بشأن الأمطار المتوقعة على محافظة جدة، اليوم.

وقال «القحطاني» على «تويتر» قبل قليل: «فرص هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة واردة بمشيئة الله هذه الليلة وغداً، جعلها الله أمطار خير وبركة».