الزكاة_والضريبة تكشف مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر يناير الجاري

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر يناير الجاري.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أن 10 يناير هو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة الاستقطاع عن شهر ديسمبر 2022.

وأضافت أن 15 يناير هو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة السلع الانتقائية عن شهري نوفمبر وديسمبر 2022.

وأشارت إلى أن 31 يناير هو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة القيمة المضافة ربع السنوية عن الرابع الرابع لعام 2022.

كما أن 31 يناير هو أيضاً آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة القيمة المضافة الشهرية عن شهر ديسمبر 2022.