لسوء الحالة الجوية.. #تعليق_الدراسة في مدارس #مكة غدًا

قررت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، تعليق الدراسة، يوم غدٍ الإثنين، 9 /6/ 1444 بمدارس مكة، والجموم، والكامل، وبحرة، وفقا لاستمرارية الحالة الجوية غير المستقرة، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبأة بفرص هطول الأمطار.

وأوضحت أن الدراسة ستكون عبر "منصة مدرستي" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

من جهته، كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، أيمن سالم غلام، حالة الطقس المتوقعة على المملكة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال «غلام» على «تويتر»: «أسفرت مناقشاتي مع الزملاء في الإدارة العامة للطقس والمناخ عن توقع بإذن الله تعالى هطول أمطار غزيرة على جدة وثول ورابغ والكامل والعاصمة المقدسة والطائف والهدا والشفا والشعيبة والليث، والأجزاء المحيطة بهذه المحافظات، من مساء اليوم.

وأضاف: «تمتد هذه الأمطار الغزيرة على منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها بما في ذلك السواحل، ثم تمتد شرقا الى مناطق الرياض وحائل والقصيم والشرقية والشمالية الشرقية والشمالية بمافي ذلك منطقة الجوف والحدود الشمالية».