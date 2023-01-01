تامر_حسني وزوجته يثيران غضب المتابعين بسبب صورة أمام #الكعبة #عاجل

أثار الفنان تامر حسني حالة كبيرة من الغضب، بعد نشر زوجته المغربية بسمة بوسيل صورة لهما من تأديتهما للعمرة، يظهران فيها وهما يحتضنان بعضهما البعض بصورة اعتبرها المتابعون لا تليق بقدسية المكان.

ونشرت «بسمة» مجموعة صور تجمعها بزوجها تامر حسني أثناء أداء العمرة، وقالت معلقة عليها: «اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وعلو مكانك».

وكان من بين هذه الصورة، صورة يجلس فيها تامر حسني وزوجته وهما يحتضنان بعضهما البعض، وقوبلت بعاصفة من الانتقادات، إلى جانب صورة أخرى ظهرت فيها «بسمة» بـ«ماكياج واضح».

وقالت متابعة: «الله يتقبل .. بس ما بصير عمرة وانتي حاطة مكياج. والأهم من المكياج شفت بالستوري أنك حاطة أظافر .. ما بيصير .. ما بيصير الصلاة والوضوء وانتي حاطة أظافر».

وأضافت متابعة أخرى: «العمرة مبيتحطش فيها روج ولا حتى نقطة كريم على وشك، ولو مركبة رموش بتخلعيها.. مش بنروحها بميكب كامل».

وتسائل متابع ثالث مستنكراً الصورة أمام الكعبة: «هي الناس أصبحت تزور الحرم عشان الصور.. وبعدين ينفع حضن قدام الكعبة بهذه الصورة؟!».