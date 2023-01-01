إيران.. اعتقال لاعبي كرة قدم في مداهمة لحفل “#ليلة_رأس_السنة”

احتجزت الشرطة الإيرانية، عددًا من لاعبي كرة قدم البارزين، الذين لم يُكشف عن هوياتهم، في مداهمة لحفل في ليلة رأس السنة.

وأفادت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء، بإلقاء القبض على عدة لاعبين حاليين وأعضاء سابقين في نادي كرة قدم لم تحدده في طهران خلال الحفل الذي أقيم شرقي العاصمة.

وقالت: إن بعض اللاعبين كانوا في حالة غير طبيعية بسبب شرب الكحول، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وأوضحت وكالة نادي الصحفيين الشباب للأنباء أن التجمع كان حفل عيد ميلاد، وأنه أخلي سبيل جميع المحتجزين باستثناء شخص واحد وهو ليس لاعب كرة قدم.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن المدعي العام قوله إنه تم تحريك دعوى قضائية ضد محتجزين وسيتم الكشف عن التفاصيل لاحقا.