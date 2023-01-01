البرازيل تنظم عرضا مبهرا بطائرات الدرون للراحل #بيليه احتفالا بالعام الجديد

أقامت بلدية سانتوس البرازيلية عرضًا بـ80 طائرة بدون طيار، أمس السبت، على شاطئ جونزاجا، خلال حفل رأس السنة الجديدة، ووفقا لموقع today world شكلت الأضواء بعض الصور التى تشير إلى بيليه، أسطورة كرة القدم البرازيلية، الذى توفى خلال الأيام الماضية متأثراً بإصابته بسرطان القولون.

يأتى هذا فيما كشفت وسائل الإعلام الأجنبية أن أسطورة الساحرة المستديرة البرازيلية بيليه سوف يدفن فى مقبرة عمودية مكونة من 14 طابقًا فى مدينة سانتوس الساحلية فى البرازيل، والمكونة من 14 ألف قبو وشلال ومتحف للسيارات.

وأوضحت وسائل الإعلام أن أسطورة كرة القدم بيليه، الذى رحل عن عالمنا عن عمر 82 عامًا، سيتم نقله إلى ملعب فيلا بيلميرو فى سانتوس لمدة 24 ساعة، وبعد ذلك سيتم اصطحابه في الشوارع للتوقف خارج منزل والدته، وسيتم وضعه أخيرًا في نصب نيكروبوليس المسكوني.

وبحسب وسائل الإعلام فإن المقبرة المكونة من 14 طابقًا فى وسط سانتوس، سوف يدفن فيها بيليه يوم الثلاثاء بعد ثلاثة أيام من الحداد الرسمي. وسينقل بطل كأس العالم لثلاث مرات، من مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو يوم الاثنين إلى ملعب فيلا بيلميرو حيث سيتمكن الجمهور من التعبير عن آرائهم النهائية.

سيبقى جسده في الدائرة المركزية لمدة 24 ساعة قبل أن يتم نقله في شوارع مدينته للتوقف لفترة وجيزة خارج منزل والدته سيليست البالغة من العمر 100 عام، والتي لا تزال مقيدة بالسرير ، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.