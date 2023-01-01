الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتي بنسبة 100% من الخيار.. والطماطم 70%

كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الزراعة، المهندس أحمد العيادة، عن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% في بعض الخضروات داخل المملكة.

وقال «العيادة» في تصريحات لـ«نشرة الرابعة» على قناة «العربية»: «استطعنا الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخيار بنسبة 100%، بينما وصلت نسبة الاكتفاء في الطماطم إلى 70%، وسنصل إلى 100% قريباً».

وشدد على أهمية زراعة المحميات في تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل أنواع الخضروات، مع وجود فرص كبيرة للتصدير.

واعتمد وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أمس، الخطة التوسعية في قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية باستثمارات جديدة متوقعة بقيمة 4 مليارات ريال حتى عام 2025.

وقال الوزير إن الخطة التوسعية المعتمدة خلال الفترة «2023- 2025»، ستسهم في إنتاجية إضافية تقدر بـ 430 ألف طن، لتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للبيوت المحمية إلى ما يزيد على مليون طن سنوياً.