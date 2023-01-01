الطقس.. #تعليق_الدراسة في #مكة و #الدفاع_المدني يوجه بالابتعاد عن غرف الكهرباء #عاجل

قررت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، تعليق الدراسة، يوم غدٍ الإثنين، 9 /6/ 1444 بمدارس مكة، والجموم، والكامل، وبحرة، وفقا لاستمرارية الحالة الجوية غير المستقرة، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبأة بفرص هطول الأمطار.

وأوضحت أن الدراسة ستكون عبر "منصة مدرستي" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وأهاب الدفاع المدني السعودي، بالمواطنين والمقيمين، أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليماته والابتعاد عن بطون الأودية، ومجاري السيول والسدود، وتجمعات المياه، وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع.

وأوضح أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار متوسطة في مجملها قد تصل إلى غزيرة على منطقة الشرقية "الدمام-الظهران-الخبر-بقيق-الأحساء-القطيف -راس تنورة" من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء.

من جهته، كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، أيمن سالم غلام، حالة الطقس المتوقعة على المملكة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال «غلام» على «تويتر»: «أسفرت مناقشاتي مع الزملاء في الإدارة العامة للطقس والمناخ عن توقع بإذن الله تعالى هطول أمطار غزيرة على جدة وثول ورابغ والكامل والعاصمة المقدسة والطائف والهدا والشفا والشعيبة والليث، والأجزاء المحيطة بهذه المحافظات، من مساء اليوم.

وأضاف: «تمتد هذه الأمطار الغزيرة على منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها بما في ذلك السواحل، ثم تمتد شرقا الى مناطق الرياض وحائل والقصيم والشرقية والشمالية الشرقية والشمالية بمافي ذلك منطقة الجوف والحدود الشمالية».

كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، أيمن سالم غلام، حالة الطقس المتوقعة على المملكة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال «غلام» على «تويتر»: «أسفرت مناقشاتي مع الزملاء في الإدارة العامة للطقس والمناخ عن توقع بإذن الله تعالى هطول أمطار غزيرة على جدة وثول ورابغ والكامل والعاصمة المقدسة والطائف والهدا والشفا والشعيبة والليث، والأجزاء المحيطة بهذه المحافظات، من مساء اليوم.

وأضاف: «تمتد هذه الأمطار الغزيرة على منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها بما في ذلك السواحل، ثم تمتد شرقا الى مناطق الرياض وحائل والقصيم والشرقية والشمالية الشرقية والشمالية بمافي ذلك منطقة الجوف والحدود الشمالية».

كما توقع تساقط الجليد الكثيف على المناطق الشمالية للمملكة، وتكون الضباب الكثيف في ساعات الصباح الأولى.

ووجه المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، تنبيهاً بشأن الأمطار المتوقعة على محافظة جدة، اليوم.

وقال «القحطاني» على «تويتر»: «فرص هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة واردة بمشيئة الله هذه الليلة وغداً، جعلها الله أمطار خير وبركة».