بناء على تقارير #الأرصاد.. #تعليق_الدراسة في #الطائف والمحافظات التابعة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الاثنين، في الطائف، والمحافظات التابعة لها تعليمياً، على أن تكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.

يأتي ذلك حرصًا على سلامة الطلاب/ات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي/ات مكاتب التعليم، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

كانتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، قد قررت تعليق الدراسة، يوم غدٍ الإثنين، 9 /6/ 1444 بمدارس مكة، والجموم، والكامل، وبحرة، وفقا لاستمرارية الحالة الجوية غير المستقرة، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبأة بفرص هطول الأمطار.

وأهاب الدفاع المدني السعودي، بالمواطنين والمقيمين، أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليماته والابتعاد عن بطون الأودية، ومجاري السيول والسدود، وتجمعات المياه، وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع.