مودريتش يرفض عرضاً لمزاملة #رونالدو فى #النصر

كشف تقارير صحفية إسبانية عن رفض النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، قائد فريق ريال مدريد الاسباني، الانضمام إلى صفوف النصر ، مع انتهاء عقده مع الفريق الملكي في نهاية الموسم الجاري.

وازدادت التكهنات حول مستقبل اللاعب الكرواتي الدولي، الذي قاد منتخب بلاده مؤخرًا إلى المركز الثالث في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مودريتش تلقى عرضين مربحين من المملكة العربية السعودية والدوري الأمريكي على التوالي، والعرض المقدم من السعودية جاء من النصر، لكنه رفضه فى الوقت الحالي، لرغبته فى الاستمرار بقميص ريال مدريد.

ولفتت الصحيفة فى تقريرها إلى أن سيرجيو راموس نجم ريال مدريد السابق وباريس سان جيرمان الحالي قد ينضم للنصر السعودي فى نهاية الموسم، لكن مودريتش رفض العرض المقدم من نادى النصر.

رد مودريتش بمثابة مؤشر واضح على رغبته في الاستمرار في ريال مدريد، على الأقل لموسم آخر، حتى في سن 37، حيث يعتبره الفريق الملكي أيضا جزءًا حيويًا من الفريق.