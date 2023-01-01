الدفاع_المدني يطلق رسائل تحذيرية عبر الجوال في #جدة

أطلق الدفاع المدني رسائل تحذيرية، تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر، لبعض سكان الأحياء في جدة. وجاءت الرسائل كصفارات إنذار مصحوبة برسالة تحذير.
من جهته، دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة إلى تجنُّب الأنفاق الأربعة الآتية لإغلاقها بسبب ارتفاع منسوب المياه: طريق الملك عبدالله مع طريق المدينة، طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد، نفق الأمير ماجد مع فلسطين باتجاه الشمال ونفق الجامعة بالاتجاهين.
والمنصة الوطنية للإنذار المبكر هي منصة إلكترونية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ لبث رسائل التحذير والإنذار وإشعارات الطوارئ باستخدام خدمة البث عبر الهواتف المحمولة المتصلة بشبكات مزودي خدمات الاتصالات المتنقلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.