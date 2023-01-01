الدفاع_المدني يطلق رسائل تحذيرية عبر الجوال في #جدة

من جهته، دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة إلى تجنُّب الأنفاق الأربعة الآتية لإغلاقها بسبب ارتفاع منسوب المياه: طريق الملك عبدالله مع طريق المدينة، طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد‏، نفق الأمير ماجد مع فلسطين باتجاه الشمال ‏ونفق الجامعة بالاتجاهين.