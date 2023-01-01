الأرصاد: 83 ملم أعلى كمية أمطار سجلتها #جدة اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن أعلى كمية أمطار سجلتها محافظة جدة حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم الأحد، بلغت 83 ملم على محيط منطقة ميناء جدة الإسلامي، تلاها حي بني مالك بـ 57 ملم، ثم حي الورود بـ 52 ملم.

وأكد الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين بن محمد القحطاني استمرار الحالة المطرية على منطقة مكة المكرمة وسواحلها حتى يوم غدٍ الاثنين، وأن المركز سيعمل على تحديث بيانات الحالة ويصدر التقارير اللازمة حيالها.