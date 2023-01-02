الأمطار تزيد من النوبات.. #الصحة تنصح مرضى الربو بالتوجه إلى #الطوارئ في هذه الحالة

استعرضت وزارة الصحة ، اليوم الاثنين ، عددا من النصائح لمرض الربو عند نزول الأمطار.

وقالت في انفوجرافيك على تويتر ، إن نزول الأمطار من أسباب زيادة أعراض نوبات الربو، لذلك احرص على اتبّاع النصائح .

نصائح لمرضى الربو عند نزول الأمطار

المطر والهواء البارد من مهيجات الربو لذلك احرص على تجنبهم بقدر الإمكان

عند الاضطرار للخروج احرص على تغطية الرأس والفم والأنف

احمل معك دائما البخاخ الإسعافي (موسع الشعب)

احرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصفة الطبيب لك

يجب التوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال