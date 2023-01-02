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الأخبار المحلية

#الأمطار تزيد من النوبات.. #الصحة تنصح مرضى الربو بالتوجه إلى #الطوارئ في هذه الحالة

متابعات الوئام
2 يناير 2023 · < 1 minute

استعرضت وزارة الصحة ، اليوم الاثنين ، عددا من النصائح لمرض الربو عند نزول الأمطار.

وقالت في انفوجرافيك على تويتر ، إن نزول الأمطار من أسباب زيادة أعراض نوبات الربو، لذلك احرص على اتبّاع النصائح .

نصائح لمرضى الربو عند نزول الأمطار

  • المطر والهواء البارد من مهيجات الربو لذلك احرص على تجنبهم بقدر الإمكان
  • عند الاضطرار للخروج احرص على تغطية الرأس والفم والأنف
  • احمل معك دائما البخاخ الإسعافي (موسع الشعب)
  • احرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصفة الطبيب لك

 

يجب التوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال

 

  • ازرقاق في الأطراف، الشفتين واللسان
  • تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام
  • عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي