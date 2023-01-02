الأمطار تزيد من النوبات.. #الصحة تنصح مرضى الربو بالتوجه إلى #الطوارئ في هذه الحالة

استعرضت وزارة الصحة ، اليوم الاثنين ، عددا من النصائح لمرض الربو عند نزول الأمطار.
وقالت في انفوجرافيك على تويتر ، إن نزول الأمطار من أسباب زيادة أعراض نوبات الربو، لذلك احرص على اتبّاع النصائح .
نصائح لمرضى الربو عند نزول الأمطار
- المطر والهواء البارد من مهيجات الربو لذلك احرص على تجنبهم بقدر الإمكان
- عند الاضطرار للخروج احرص على تغطية الرأس والفم والأنف
- احمل معك دائما البخاخ الإسعافي (موسع الشعب)
- احرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصفة الطبيب لك
يجب التوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال
- ازرقاق في الأطراف، الشفتين واللسان
- تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام
- عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي