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الأخبار المحلية

#الخطوط_الجوية تعلن عن توفر #وظائف_شاغرة للجنسين

متابعات الوئام
2 يناير 2023 · < 1 minute
الخطوط الجوية السعودية
الخطوط الجوية السعودية

أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التوظيف في مجال الخدمة الجوية (لحملة الثانوية فأعلى)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– طاقم الخدمة الجوية.

المسؤوليات:

– الحفاظ على سلامة المقصورة والضيوف وتوفير أقصى درجات الراحة والاهتمام بهم.

من الشروط:

1- شهادة الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس.

2- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة) – تحقيق المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية.

3- اجتياز اختبارات ومراحل القبول المقررة بالسعودية.

4- أن يكون الطول متوافقا مع الوزن وفقاً لمعايير الخطوط السعودية.

5- اختبار مركز (قياس) كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) بدرجة لا تقل عن 72.

المميزات:

– تذاكر مخفضة.

– تأمين طبي.

– عروض وتخفيضات الموظفين.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/06/08هـ الموافق 2023/01/01م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

1- للرجال:

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2- للنساء:

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