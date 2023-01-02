الخطوط_الجوية تعلن عن توفر #وظائف_شاغرة للجنسين

أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التوظيف في مجال الخدمة الجوية (لحملة الثانوية فأعلى)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– طاقم الخدمة الجوية.

المسؤوليات:

– الحفاظ على سلامة المقصورة والضيوف وتوفير أقصى درجات الراحة والاهتمام بهم.

من الشروط:

1- شهادة الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس.

2- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة) – تحقيق المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية.

3- اجتياز اختبارات ومراحل القبول المقررة بالسعودية.

4- أن يكون الطول متوافقا مع الوزن وفقاً لمعايير الخطوط السعودية.

5- اختبار مركز (قياس) كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) بدرجة لا تقل عن 72.

المميزات:

– تذاكر مخفضة.

– تأمين طبي.

– عروض وتخفيضات الموظفين.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/06/08هـ الموافق 2023/01/01م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

1- للرجال:

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2- للنساء:

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